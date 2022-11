Destre in stallo sul candidato nel Lazio Ma non sarà un altro Michetti chi?

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 20 novembre 2022) Se non fosse per i sondaggi che danno il Centrodestra in netto vantaggio, sembrerebbe quasi che l’intera partita per le regionali nelsia nelle mani del Centrosinistra e in particolare del Pd. Questo perché il racconto deformato fatto dai media mainstream mostra quotidianamente le liti, le trattative e gli accordi che ruotano attorno ai dem e che dovrebbero portare alla scelta dell’erede di Nicola Zingaretti mentre non dice nulla, quasi fosse irrilevante, sui patimenti delleche tutt’ora non hanno scelto il loro. Narrazione incompleta Peccato che le cose non stiano affatto così perché questa corsa alla conquista della Pisana appare già segnata, specie in assenza di un accordo tra tutte le forze del Centrosinistra, con un più che probabile trionfo delle. Davanti a dati simili appare ...