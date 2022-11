Calcio | al via il Mondiale dei veleni video Inghilterra in ginocchio contro l’Iran L’Ecuador batte il Qatar

(Di domenica 20 novembre 2022)per ora di pessima qualità, imbarazzante il divario tecnico tra Ecuador enella prima partita, e tutte le contraddizioni sul tavolo, a partire dalla cerimonia d’inaugurazione. I Mondiali 2022 insono iniziati senza particolari sorprese ma con una conferma, l’intenzione condivisa dalla Fifa e dall’emiro delTamim bin Hamad Al Thani di ripulire l’immagine della Coppa del mondo piùversa di sempre. La cerimonia iniziale delinLe scelte fatte per lo show iniziale, una novità rispetto alle sobrie e rapidissime cerimonie di tutti gli altri Mondiali, sono significative. La voce narrante di Morgan Freeman, star del mondo del cinema americano, nero, identificato in tutto il mondo come icona occidentale. Il momento clou affidato a ...

