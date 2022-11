?? Allenamento al Sanvitino | domani riposo

Leggi su seriea24

(Di domenica 20 novembre 2022) Seduta dimattutino, dedicata ad esercitazioni di forza fisica, per i rossoblù. Il gruppo di William Viali si è ritrovato sul prato delDelmorgine reso pesante dalla pioggia caduta in queste ore su Cosenza. Una partitella a tutto campo ha chiuso l’quotidiano.giornata di, si tornerà in campo martedì pomeriggio per iniziare la settimana che condurrà alla trasferta di Cittadella. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.