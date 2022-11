Viaggio nel passato con l’orchestra Gli Originali | “Più vicini a Donizetti con gli strumenti d’epoca”

(Di sabato 19 novembre 2022) Viaggiare nel tempo è uno dei più grandi sogni dell’uomo non ancora realizzato. La musica, però, è l’unica in grado di avvicinarci ad unremotissimo regalandoci suggestioni, suoni e sapori di un tempo che fu. I numeri uno in Italia di viaggi musicali nelsono sicuramente i musicisti del“Gli”, una formazione che utilizzao perfette riproduzioni, dal 2018 tra le chicche delOpera Festival. Dopo aver preso parte alla produzione di “Pietro il grande”, “Le nozze in villa” di, i musicisti sono stati coinvolti per la realizzazione di un album di arieane insieme al famosissimo cantante Javer Camarena, che sarà presentato il prossimo 4 dicembre. Quarantasei ...

Moto.it

In realtà che si trattasse di finti villaggi lo disse solo l'ambasciatore sassone von Helbig e nessun altro dei numerosissimi diplomatici che seguirono l'imperatricesuo. Anche in ...'È un momento importante ed emozionante - ha dichiarato in un messaggio di benvenuto al Papa il presidente del Piemonte Alberto Cirio - per tutta la nostra comunità, perché questo è unsegno della famiglia e delle radici. Unche riporta il Santo Padre nella sua terra d'origine. E il Piemonte è felice, onorato e orgoglioso di poter dire a Papa Francesco bentornato ... 1978: in viaggio nel Mediterraneo Occidentale con le Vespa PX Si terrà domenica 27 novembre, alle 18, l'appuntamento delle Conversazioni in San Francesco con Elena Cattaneo, intitolato Il racconto della scienza, che avrebbe dovuto aprire questa IX edizione della ...Archiviate le emozioni rilasciate dall’incontro con Paparelli e Sandri, prosegue a Latina la Rassegna sulla storia della Lazio, dove sarà sempre presente il museo con il percorso ...