Ultime Notizie Roma del 19-11-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un sopralluogo dei rissa in Corso a Novellara Reggio Emilia non lontano dal Casolare Dove vive la famiglia di Saman abbas sarebbero stati ritrovati dei resti umani erano sotterrate all’interno di un capannone abbandonato a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva la famiglia di samanna basse la diciottenne pakistana che rifiutò matrimonio combinato è scomparsa nella notte del 30 aprile 2021 e per l’omicidio sono indagati 5 parenti nei giorni scorsi il padre Csaba è stato arrestato in Pakistan c’è un sospettato per i tre omicidi di donne avvenuti agiovedì mattina la persona sospettata attualmente sotto interrogatorio negli uffici della Questura in base a quanto si apprende sarebbe stata individuata Questa mattina è ...