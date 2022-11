Traffico Roma del 19-11-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022) LuceverdeBuongiorno in studio Massimo pesche giornata è difficile perché oggi doveva spostarsi in centro questa mattina dalle 10:30 alle 13:30 con corteo da Piazza della Repubblica a lungo via delle Terme di Diocleziano via Amendola via Cavour Piazza di Santa Maria Maggiore e la ancora in via Merulana è in via dello Statuto per arrivare in Piazza Vittorio Emanuele la chiusura delle strade comporterà La deviazione delprivato e dei mezzi di trasporto pubblico un altro corteo è previsto nel pomeriggio dalle 15 alle 18:30 partendo da piazza dell’esquilino giungerà a Piazza della Madonna di Loreto a Cantù a Piazza Venezia percorrendo via Cavour Largo Corrado Ricci via dei Fori Imperiali è prevista la partecipazione di circa 1000 persone possibili chiusure ale deviazioni lungo le strade interessate dalla ...