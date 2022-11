(Di sabato 19 novembre 2022) All'Assemblea che modifica lo Statuto e dà il via al Congresso i big si nascondono. Così il traghettatore Letta è solo col suo fardello ed evita un voto divisivo. Verso le primarie il 19 febbraio, ancora non ci sono i candidati (domenica l'annuncio di Bonaccini) e lesi sono già posizionate: affiora un fronte contro Schlein

L'HuffPost

perugia, 19 nov. 022 - Da parte dell'assessore regionaleinfrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, riceviamo e pubblichiamo: "Si prende atto con ... al termine deldi liquidazione, la ...Tutto mentre nel corso dell'assemblea non è mancata da più parti uncorrenti stesse , tra richieste di scioglimento e ordini del giorno presentati. A protestare sui tempi tagliati ... Processo alle correnti Pd: tutti assolti Da segretari di circolo e amministratori piovono accuse contro i cacicchi: e di Franceschini, Guerini e Orlando non c'è traccia nel calendario dei lavori. Mentre Schlein è collegata da casa e Bonaccin ...All'Assemblea che modifica lo Statuto e dà il via al Congresso i big si nascondono. Così il traghettatore Letta è solo col suo fardello. Primarie il 19 ...