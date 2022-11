Pensioni | quota 103 | come funziona e differenze con quota 41 - Economia - quotidiano net

I nati nel 1960 potranno beneficiare anche dell'Ape sociale. Previsto canale 'precoci' per chi ha cominciato nel 1982. Le ......entro 1° ottobre 2022 e reddito non superiore a 20.000 euro nel 2021 Pagamento con ledi ... Ladi credito d'imposta non utilizzata nell'anno, però, non può essere usufruita negli anni ...Più aiuti per le famiglie numerose e taglio del cuneo fiscale di 3 punti (dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 mila euro lordi l’anno. Sono alcune novità della manovra.«Dimostriamo che, come promesso, le nostre priorità sono combattere il caro bollette e l’inflazione, ma è evidente che c’è anche tanto altro da fare, specie ...