Pd | Assemblea avvia Congresso | via libera a modifiche Statuto

Roma, 18 nov. " Cambia lo Statuto del Pd. L'del Partito democratico convocata per questa mattina, di fatto, il congresso del Pd. Un appuntamento al quale si arriva dopo le tensioni degli ultimi giorni ma che, a poche ore, vede ...Roma, 18 nov. " Cambia lo Statuto del Pd. L'del Partito democratico convocata per domani mattina, di fatto, il congresso del Pd. Un appuntamento al quale si arriva dopo le tensioni degli ultimi giorni ma che, a poche ore, vede ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Il Pd fa i conti con le primarie. Le candidature potranno arrivare entro il 27 gennaio per le primarie che potrebbero tenersi il 19 febbraio. È quanto prevede ...