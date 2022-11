Pattinaggio artistico | colpo di Yelim Kim! La sudcoreana argina Sakamoto e vince l’NHK Trophy 2022

(Di sabato 19 novembre 2022)grosso diKim. Laha vinto la gara femminile al, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix-2023 in scena a Sapporo (Giappone),ndo la rimonta della favoritissima Kaori, la quale si è dovuta accontentare della seconda piazza finale malgrado il miglior libero. La pattinatrice seguita da Hea Sook Shin è riuscita nell’impresa approfittando del vantaggio accumulato nello short e tenendo botta nel segmento più lungo grazie a una prova di alto profilo contraddistinta da due doppi axel e sette tripli (uno di questi, il flip, eseguito con caduta e andato in ripetizione) elementi che le hanno concesso di guadagnare 132.27 (66.90, 66.37) per 204.49. La medaglia di bronzo olimpica ...

Significativo infine quanto fatto da Irma Caldara - Riccardo Maglio , coppia che ha migliorato di oltre quattro punti il proprio primato personale attestandosi in zona 105.28 (54.18, 51.10) per 164.23,...... opera in legno costruita dagli studenti del LiceoAlessandro Vittoria e dai loro ... Fino all'8 gennaio 2023 , tante conferme accanto a varie novità, come la pista didi 1000 metri ...Sapporo – A Sapporo è cominciato l’NHK Trophy, penultima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Quattro gli italiani impegnati nel capoluogo dell’Hokkaido; Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e ...A Sapporo è cominciato l’NHK Trophy, penultima tappa del Grand Prix di pattinaggio di figura. Quattro gli italiani impegnati nel capoluogo dell’Hokkaido; Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Gabriele ...