Mara Carfagna eletta presidente di Azione

(Di sabato 19 novembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – L’Assemblea nazionale di, riunita a Napoli, ha deliberato l’elezione didel partito con le seguenti percentuali: 83.8% favorevoli; 10,6% contrari; 5,6% astenuti. “Dimostreremo all’Italia cosa significa fare la politica del buonsenso, abbiamo una montagna da scalare, scaliamola – ha dettonel suo primo discorso dadel partito -. Il nostro Paese avrà bisogno di un centro riformista e noi ci faremo trovare pronti perchè abbiamo tante cose da dire. Crediamo nei nostri valori, scommettiamo sul fatto che in Italia si può fare ancora politica sulla speranza e non sulla paura”. Via libera dall’Assemblea all’accordo di federcon Italia Viva con il 92,9% dei voti a favore. Contrario il 2,4%, gli ...

