Le polemiche sul “queerbaiting” stanno sfuggendo di mano

Dire

... ma perché non aveva scatenatonelle 6 settimane che era stato nel programma. E, infatti, ... anzi, sulla decima mas ha delle idee ben precise: Montesano ha anche risposto alle accuse...Accusare una celebrità di fingersi gay o bisessuale per ingraziarsi una parte di pubblico può avere brutte ... Polemiche sul Qatar, Infantino attacca l'Europa: "Dovrebbe scusarsi per tremila anni" Il Qatar giocherà domani alle 17 la partita inaugurale del Mondiale contro l'Ecuador e alla vigilia della partita, dall'Inghilterra arriva una nuova polemica. Secondo ...Alla fine insomma le pressioni e le critiche sul suo conto lo hanno spinto a fare coming out, cioè a rivelare di non essere eterosessuale: un tipo di annuncio che dovrebbe derivare eventualmente da ...