Io Donna

...in grado di restituire la forza propria di quell'epoca che segna la transizione frae ... Regio di Parma, Regio di Torino, La Fenice di Venezia, Carlo Felice di Genova, Comunale di, ...... reduce dai due concerti in Italia, a Milano e a, si è fermata a Firenze in vacanza per qualche ora libera da impegni professionali. Nella culla dell'artista si è recata in ... Da Raffaello a Virginia Woolf, da Tina Modotti alle streghe. Cinque mostre da non perdere Il Rinascimento a Bologna, Virginia Woolf a Roma; l'evoluzione di Milano in mostra a Novara, la storia delle streghe a Monza, Tina Modotti ad Aosta ...Committenze artistiche e autocelebrazione di un papa del Rinascimento Il ciclo di conferenze organizzato ... Pinacoteca Nazionale di Bologna, via delle Belle Arti 56, ore 17, ingresso gratuito con ...