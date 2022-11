F1 oggi | GP Abu Dhabi 2022 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma TV8 in chiaro e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022), sabato 19 novembre, giornata di prove libere 3 diad Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Sul circuito di Yas Marina piloti e team andranno a caccia della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento ideale in griglia di partenza domani. LA DIRETTA LIVE DI FP3 EDEL GP DI ABUDI F1 ALLE 11.30 E ALLE 15.00 I titoli mondiali (piloti e costruttori) sono già stati assegnati all’olandese Max Verstappen e alla Red Bull, ma l’alfiere di ilton Keynes ha ancora decisamente “appetito” per quanto fatto vedere nel corso delle prove libere. Non sarà facile contrastare Max, desideroso di concludere in maniera significativa questa annata per lui trionfale. La Ferrari dovrà lottare non poco per mantenere il secondo posto della graduatoria dei ...