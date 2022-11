(Di sabato 19 novembre 2022) Ladi Facebook, e diin particolare, ci dovrebbemolto o quantomeno ci dovrebbe far riflettere su diversi aspetti che vanno dal mero esercizio della nostra libertà di parola fino allo svolgimento di una sana vita democratica all’interno della nostra società. All’apparire delle prime reti sociali (Sixdegrees, Friendfeed, Friendster, MySpace, Flickr e – un attimo dopo – Facebook e) il mondo di Internet era entusiasta e ottimista. Come Internet aveva unito i contenuti (attraverso i link), ora le reti sociali permettevano di collegare le persone in base ai loro interessi, amicizie, scuola, etc.. Quella libertà di espressione, di opinione e di comunicazione di idee e informazioni, sancite dalle nostre Carte (dalla Costituzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’uomo) finalmente ...

Come se questa figuraccia non, l'imprenditore ha anche dichiarato che avrebbe lanciato ... per esempio l'esodo di molti utenti estremamente attivi, che si sono trasferiti in massa su,...Se questo nonsi assiste ad un deciso calo degli utenti. Secondo Bot Sentinel, circa ... stando a quanto dichiara in un'intervista a "Time" il fondatore e sviluppatore principale di, ... Bastasse Mastodon! Ecco perché la crisi di Twitter ci deve preoccupare seriamente Mastodon esiste dal 2016, ma prima del crollo di Twitter non era al centro dei pensieri dei milioni di utenti che ogni giorno usano i social network.Mastodon è apparso subito come vera alternativa a Twitter perché è decentralizzato, libero e indipendente. Ecco perché e come funziona.