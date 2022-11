Atp Finals | Ruud strapazza Rublev 6 - 2 6 - 4 e si regala la finale con Djokovic

Sarà Casper Ruud a sfidare Novak Djokovic nella finalissima delledi Torino. Il norvegese ha dominato la semifinale contro Andrej Rublev, vincendo 2 - 0 con i parziali di 6 - 2, 6 - 4 in appena un'ora e otto minuti di gioco. "Ho giocato uno dei migliori ...Voleva prendersi la rivincita dalla sconfitta alle Nittodello scorso anno, ma non c'è stato verso. Andrey Rublev, per la prima volta capace di raggiungere la semifinale del torneo tra i migliori 8 della stagione, va a sbattere contro la solidità ...La finale delle Atp Finals, alle battute conclusive sul veloce indoor di Torino, sarà tra Casper Ruud e Novak Djokovic. Dopo che il serbo ha battuto Fritz per 2-0 con i parziali di 7-6, 7-6 dopo un'or ...TORINO - Novak Djokovic insaziabile alle Finals di Torino. Il tennista serbo che guadagna l'ottava finale in carriera alle ATP Finals, eliminando Fritz con due set vinti al tie break. Nonostante ...