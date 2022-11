X Factor 2022 | quarto live | le pagelle di Lucia e Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 18 novembre 2022)DIFRANCESCA MICHIELIN 2 Da qualche parte, scritto in piccolo, come le fregature nei contratti, deve esserci scritto che far quella che dovrebbe essere super partes ma in realtà è dalla parte dei concorrenti in quanto ex concorrente, e quindi vai con l’emozione, il tifo, anche una sorta di ribellione a certi meccanismi che possono apparire disumani, sia cosa buona e giusta. Perché altrimenti non si spiega come una che non è in grado di tenere su un programma che cade palesemente a pezzi, che si perde al primo problemino dovuto all’essere in diretta, che parla con una ignobile cadenza regionalista (non ignobile in quanto di quella regione, ignobile perché uno che presenta un programma dovrebbe saper parlare italiano correttamente), che sta al ritmo quanto una suite di Philip Glass, quando Philip Glass decide di fottersene del ...