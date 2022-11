Traffico Roma del 18-11-2022 ore 13 | 30

(Di venerdì 18 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani per incidente chiusa con lunghe code la tangenziale est da Batteria Nomentana a via Livorno verso San le cose Partono dalla Salaria altro incidente con i disagi alsu via Laurentina altezza via Corazzieri in centro manifestazione studentesca il corteo mosso da Piazzale Ugo La Malfa aggiungere a breve a Viale Trastevere chiusure temporanee lungo il percorso dal Circo Massimo viale Trastevere deviazioni anche per diverse linee di bus altra manifestazione fino alle 14 in via Molise davanti al Ministero dello Sviluppo Economico anche qui inevitabili i disagi alci possiamo sul Raccordo Anulare dove a causa delintenso Ci sono ancora rallentamenti attratti Code in carreggiata interna dalla Bufalotta allo svincolo A24 è ...

