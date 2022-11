Pecore marciano in cerchio per 10 giorni consecutivi | ' È un segno dell' apocalisse'

leggo.it

Centinaia di pecore che marciano in un cerchio perfetto per dieci giorni interi. Il video è stato girato nella città di Baotou in Mongolia il 4 novembre, con alcuni che hanno addirittura affermato che il loro comportamento sia un segno dell'apocalisse. Dopo che la clip è stata caricata su Twitter, molti hanno commentato sull'evento insolito.