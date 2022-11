Pattinaggio di figura | clamoroso nella rhythm dance all’NHK Trophy 2022 | Beaudry-Soerensen beffano Chock-Bates

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Colpo di scena a Sapporo, città giapponese che sta ospitando l’NHK, quinta tappa del circuito Grand Prix-2023 dididella danza sul ghiaccio infatti, i canadesi Laurence Fournier-Nikolajhanno superato di misura i favoritissimi Madison-Evan. Un sorpasso avvenuto in particolar modo per un elemento, la serie di passi sulla midline, valutata di livello tre per gli attuali leader e di livello 3-1 per gli statunitensi. Fattore che ha spinto il punteggio tecnico dei canadesi più in alto, consentendo ai danzatori di raccogliere 85.66 (49.47, 36.19), contro gli 85.00 (48.13, 26.87) di ...