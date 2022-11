(Di venerdì 18 novembre 2022) L’economista ed accademicoè tra gli esponenti di spiccolista nera dei complottisti. Questo perché il suo nome è indissolubilmente legato al World Economic Forum, una fondazione senza fini di lucro con sede in Svizzera, che ha l’obiettivo di «coinvolgere i principali leader politici, economici, culturali e di altro tipo della società per dare forma alle agende globali, regionali e del settore». La fondazione è nata nel 1971 per iniziativa di, e da allora è diventata il simbolo dei «poteri forti». Da anni, sulla fondazione e sull’economista si addensano bufale e teorie cospirazioniste. L’ultima riguarda il presunto impianto di. Per chi ha fretta: Alcuni post sostengono che nel corso ...

Open

L'economista ed accademicoSchwab è tra gli esponenti di spicco nella lista nera dei complottisti. Questo perché il suo nome è indissolubilmente legato al World Economic Forum , una fondazione senza fini di lucro con sede ...Echi di Batman leggi anche Sembri la morte, il primo spin - off di The Umbrella Academy è su... Le tavole di Tonci Zonjic leggi ancheSleep Till Shengal, il viaggio di Zerocalcare tra gli ... No! Klaus Schwab e Ursula von der Leyen non vogliono impiantare microchip nella popolazione europea Pertanto, gli spettatori ritroveranno sul piccolo schermo: Elliot Page nei panni di Victor, Tom Hopper nel ruolo di Luther, David Castañeda nelle vesti di Diego, Emmy Raver-Lampman nel ruolo di ...E a Berlino per ballare ai rave. Pensi che persino durante il Covid, quando in città spuntarono party spontanei, pericolosi, l'assessore alla Cultura Klaus Lederer, che viene proprio dalla "Clubkultur ...