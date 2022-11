Migranti | Berlino media al vertice Ue Piantedosi | “Nessun problema con Parigi”

TGCOM

- Si cerca un accordo su ricollocamenti e gestione delle persone salvate in mare. Piantedosi oggi ha incontrato la commissaria agli Affari interni Johansson e la collega tedesca Faeser... in Germania, non sono emersi punti di divergenza tra Roma e, ma anzi di convergenza, così ... Piantedosi ha anche escluso la necessità di una mediazione suicon Parigi poiché Roma non ... Migranti, Viminale: iniziative comuni con Berlino sui flussi Via Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.Si cerca un accordo su ricollocamenti e gestione delle persone salvate in mare. Piantedosi oggi ha incontrato la commissaria agli Affari interni Johansson e la collega tedesca Faeser ...