Guccini tra divertissement e memoria civile

Altrimenti non avremmo la fortuna di poter ascoltare nuovamente la voce di Francescoin ... Li cantavo nelle serateamici'. E per quanto riguardo lo strano titolo dell'Album ('da intorto') ...... Canzoni da Intorto è un pezzo di cuore di Francesco, qui arrangiate e interpretate in una ... che erano i perdenti, io eroquesti tifo ancora oggi per i troiani. A pensarci bene sono tutte ...Via Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.Ancora Guccini : «C’è una bella differenza tra «Addio Lugano» che appare perfino dolce e delicata e un’altra canzone ben più dura che è «Inno alla rivolta» scritta nel 1893 da Luigi Molinari di Crema ...