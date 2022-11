Guai in vista per Edoardo Tavassi | violato gravemente il regolamento | “Non si doveva permettere”

(Di venerdì 18 novembre 2022)haildel Grande Fratello Vip. Raccontando a Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro qualcosa che nonassolutamente dire davanti alle telecamere. Per lui lunedì sera potrebbe arrivare la squalifica immediata.viola il: provvedimenti in arrivoinper il fratello di GuendalinaL'articolo proviene da KontroKultura.

GonfiaLaRete

inper Edoardo Tavassi . Dopo aver violato il regolamento del Grande Fratello Vip , il fratello di Guendalina ha rivelato al suo amico Edoardo Donnamaria parte della classifica di ...Da un lato, infatti, dal punto diteorico Parigi ha negato l'ingresso in Francia alla gran ... Macron neiE adesso Adesso Macron è sicuramente in difficoltà . Con i migranti liberi di ... Mondiale in Qatar, è ufficiale: niente birra negli stadi. Guai in vista per la FIFA Dopo le moltissime pressioni del governo qatariota sulla FIFA, la federazione internazionale ha deciso di vietare la vendita di alcol, inizialmente consentita, nei pressi degli stadi (all’interno il ...Una volta vista la paletta degli agenti, ha accostato dimostrando parecchia dimestichezza con le manovre al volante ma, appena accostato, ha mostrato una certa agitazione. Per gli agenti è stato ...