Ferrari | Sainz | “Con Leclerc amici-rivali | normale ci sia distanza”

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sta per cominciare l’ultimo Gran Premio della stagione di F1, a concludere un’annata dalle due facce per la, che proprio nel finale di annata sta vivendo la sua fase più turbolenta. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Carlosparla del suo rapporto con Charles: “C’è competizione, ma non abbiamo mai avuto frizioni o problemi, nemmeno quando avevamo un’auto competitiva, perché c’è ammirazione reciproca. Sono ancora amico di Norris, e sento che anche con Charles potremmo esserlo, quando non saremo più compagni di squadra. Lo siamo già, ma siamo ancheperché ci contendiamo le posizioni, quindi ètenere un po’ di“. Infine, un commento su Mattia Binotto, il cui futuro appare incerto dopo le indiscrezioni delle ultime ore, subito ...