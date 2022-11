F1 | risultati e classifica FP1 GP Abu Dhabi 2022 Russell e Hamilton davanti a tutti! 3° Leclerc e 7° Shwartzman

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Prima sessione di prove libere che è andata in archivio a Yas Marina, sede del weekend del GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. I piloti nel corso dell’ora sono andati in cerca della miglior messa a punto possibile, pur girando in condizioni diverse da quelle che troveranno nelle qualifiche e in gara. Un tracciato particolare, composto da alcuni tratti veloci e sedici curve. Riveste dunque una particolare importanza l’aerodinamica, aspetto chiave per garantire una buona prestazione delle vetture e una gestione ottimale degli pneumatici. Le caratteristiche dell’asfalto non sono particolarmente impegnative per le gomme, visto il livello non troppo alto di abrasività stimato. Per questa ragione Pirelli ha dotato le scuderie della gamma di mescole più morbida: C3 per P Zero White hard, C4 per P Zero Yellow medium e C5 per P Zero Red ...