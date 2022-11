F1 | Ricciardo torna in Red Bull | l’australiano sarà il pilota di riserva

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il prossimo anno Danielnonin pista in F1, quantomeno non nelle formazioni iniziali: è infatti stato appena annunciato il suo ritorno in Reddal 2023 comedi. A confermare il tutto è il dirigente Helmut Marko a Sky Deutschland.quindi uno dei piloti di, insieme a Liam Lawson. SportFace.

È di pochi minuti fa la notizia che Daniell'anno ...RITORNO A CASA Danielin Red Bull . Non sarà, ovviamente, il pilota titolare ma al termine della sua esperienza in McLaren, troverà di nuovo posto nella scuderia austriaca , con la quale ha percorso gli ...Il super consulente del team campione del mondo ha dato la notizia parlando a Sky Germania dopo le libere 1 ad Abu Dhabi: "Abbiamo tanti eventi sponsorizzati, lui è il profilo più adatto e qualificato ...Tra l'altro Daniel Ricciardo non si era lasciato benissimo con la Red Bull, infatti ricordo che nel 2018 in Messico l'australiano fece la Pole Position davanti a Max Verstappen e Helmut Marko si ...