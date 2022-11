F1 GP Abu Dhabi 2022 | risultati e classifiche prove libere 1 | doppietta Mercedes davanti a Leclerc

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ie ledel GP di Abu, ultimo appuntamento del mondialedi F1. Sul circuito di Yas Marina, le più veloci sono le, che con un acuto finale firmano lacon Lewis Hamilton in 1:26.633, seguito a due decimi dal compagno di Scuderia George Russell e da Charles. Quarto Sergio Perez, a poco più di tre decimi. Una sessione che è servita soprattutto per vedere molti giovani in pista: ad esempio, per la Ferrari Shwartzman sostituisce Sainz, mentre in Red Bull Lawson ha preso il posto di Verstappen. I due hanno ottenuto anche buoni, con il ferrarista che ha chiuso con il settimo tempo, mentre il neozelandese ha firmato il quinto tempo. LA CLASSIFICA (top-10) Hamilton () ...

