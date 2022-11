Contratto del GF Vip | i concorrenti svelano dei dettagli | data per abbandonare

(Di venerdì 18 novembre 2022) Ieri notte Edoardo Tavassi ha infranto il regolamento del GF Vip in due occasioni e subito dopo è stato richiamato in confessionale. La ramanzina è servita perché poche ore dopo altri coinquilini hanno iniziato a parlare del loroe lui ha addirittura cercato di fermarli. Il fratello di Guendalina ha anche rivelato di aver ricevuto un ‘ca**iatone’. I dubbi di Daniele Dal Moro suldel GF Vip. Daniele ha parlato di unain cui i gieffini possono decidere se restare o andare avanti (così com’è successo nelle ultime due edizioni): “Edo te lo ricordi bene il tuo? Spe non voglio sapere nello specifico del tuo. Guarda che si può parlare di questo. Voglio solo sapere una cosa. Siccome c’è unain cui si può scegliere se restare. Ma questo vale ...

...nuovocon Inside Out Music e aver dato alle stampe lo scorso gennaio "The Zealot Gene" ( leggi qui la recensione ), il loro primo album in studio in oltre 18 anni, ovvero dall'uscita...Il centrocampista classe '95 parla dal ritiro della Francia a pochi giorni dall'inizio...Anzi, lui ha fatto del male al mio papà, lo ha assassinato ... dove aveva trovato lavoro dopo una laurea in Filosofia a Venezia, con un contratto a tempo determinato. E a un’amica che lo aveva ...giorno in cui scadrà il loro contratto, rischiano di essere senza lavoro e senza adeguati ammortizzatori sociali”. Lo dice Mario Giambona, parlamentare regionale del Pd, che ha incontrato nei ...