(Di venerdì 18 novembre 2022) Gli eventi datati 18Legò il suo nome soprattutto all’Inter. Anzi, alla Grande Inter, ma prima aveva contribuito al primo trofeo della storia biancoceleste (la Coppa Italia del 1958). Oggi avrebbe compiuto novant’anni Carlo Tagnin, mediano, che nella finale della Coppa Campioni ’64 marcò Alfredo Di Stefano, nell’ultima partita della ‘Saeta Rubia’. In Serie A disputò 169 gare (compresi tre spareggi) tra Torino, Alessandria, Lazio Bari e Beneamata. Nella stagione del nono scudetto e del secondo trofeo ‘dalle grandi orecchie’ della storia nerazzurra giocò di meno causa la crescita di Gianfranco Bedin. Il 181952 è nato Harald Konopka, che con il Colonia ha festeggiato una Bundesliga e tre volte la Coppa di Germania: nel giorno del suo decimo compleanno, nel massimo campionato italiano Ezio Pascutti andava a segno per la decima volta ...

