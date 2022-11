Twitter | l’aut aut di Musk ai dipendenti | “Lavorate duro o siete licenziati”

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 novembre 2022) A quasi tre settimane da quando è diventato il nuovo proprietario di, Elonlancia un ultimatum ai suoi lavoratori. “In un mondo sempre più competitivo, dovremo essere estremamente tosti”, ha scritto in una mail a tutti irimasti nel social network, dopo i tagli feroci delle ultime settimane. “Ciò significherà lavorare per lunghe ore ad alta intensità. Solo prestazioni eccezionali costituiranno un giudizio positivo”, ha sottolineato nel messaggio intitolato “Bivio”, in cui ha concesso fino alle 17 di oggi per decidere se continuare a lavorare per la piattaforma: chi non risponderà entro quell’ora a un questionario online contenuto nella stessa mail perderà il lavoro e riceverà un’indennità di tre mesi. Da quando ha rilevatoper la somma monstre di 44 miliardi di dollari, l’uomo più ricco ...