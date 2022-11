Sempre più bambini vittime di abusi sessuali nelle scuole

Leggi su agi

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - Nei primi sei mesi di quest'anno in Italia i reati a danno dei minori sono diminuiti del 10%, da 19.431 a 17.475: fanno eccezione l'"abuso dei mezzi di correzione o di disciplina" che cresce del 3%, la "violenza sessuale" che aumenta del 19% (da 1.838 casi del gennaio-giugno 2021 a 2.196 del gennaio-giugno scorso) e la "violenza sessuale aggravata perché commessa presso istituti di istruzione" che aumenta del 54% (da 28 casi a 43). Nel 2021, il numero complessivo dei reati a danno dei minori (38.188) era aumentato del 5% rispetto all'anno precedente (36.498), caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono alcuni dei dati che emergono dal Report sui "Minorennidi" curato dal Servizio analisi criminale del dipartimento della pubblica sicurezza in vista della Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e ...