Sciopero Rai | La Vita in Diretta in onda grazie a tecnici supplenti Saltano Bortone e Sottile

(Di giovedì 17 novembre 2022) Alberto Matano - LainNuovoin Rai proclamato per le giornate di oggi e domani (giovedì 17 e venerdì 18 novembre 2022) dallo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv, che prevede l’astensione delle prestazioni da parte del personale Rai presso il Centro di Produzione Tv di Roma. A rischio, dunque, la regolare programmazione delle trasmissioni indagli studi della Capitale, in particolare i programmi ine i tg. Ecco chi salta.Rai: quali programmiNel corso della prima giornata di, a dare forfait è in primis I Fatti Vostri. Il padrone di casa del mezzogiorno di Rai 2, Salvo, ha annunciato lo stop del programma (al suo posto il film Tirolo per il ciclo ...

Loche sta turbando in queste ore gli equlibri di Viale Mazzini avrà effetti anche oggi, come già anticipato nelle scorse ore. Anche venerdì 17 novembre, infatti, salteranno suUno due ..., quali trasmissioni saltano. Gli effetti della mobilitazione sindacale indetta dallo Snap si sono avvertiti già nella mattinata del 17 novembre, con i tecnici de I Fatti Vostri - e dell'...Il programma condotto da Serena Bortone è stato sospeso dalla programmazione a causa di uno sciopero Rai in corso. Ma quando torna Tutto quello che sappiamo sulla messa in onda. Perché Oggi è un ...Lo sciopero Rai che sta turbando in queste ore gli equlibri di Viale Mazzini avrà effetti anche oggi, come già anticipato nelle scorse ore. Anche venerdì 17 novembre, infatti, salteranno su Rai Uno ...