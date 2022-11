Paredes | che delusione | la decisione della dirigenza è già stata presa

(Di giovedì 17 novembre 2022) Arrivato alla fine dello scorso mercato estivo,non è riuscito ad imporsi in bianconero. Ecco il possibile futuro del centrocampista. La Juventus è, indiscutibilmente, tra le principali protagoniste dello scorso mercato estivo; la società bianconera ha messo a disposizione di Allegri una serie di rinforzi di assoluto livello tra cuianche se, tra infortuni e un gioco che non decollava, i frutti non si sono visti subito. Nelle ultime settimane si è avuta una netta rima il lavoro da fare è ancora tanto e, dopo la sosta mondiale, bisognerà correre per provare una rimonta scudetto che, ad oggi, avrebbe del clamoroso. LaPresseAbbiamo menzionato, uno degli ultimi acquisti dello scintillante mercato estivo bianconero; per diverso tempo si è parlato dell’argentino come del ...

...andranno alla Coppa del Mondo eMax Allegri non potrà a vere a disposizione in questa lunga sosta. Si va dai brasiliani Danilo, Alex Sandro e Bremer agli argentini Di Maria e, ...Commenta per primo Leandro, centrocampista dell'Argentina e della Juve, ha parlato dopo la partita vinta contro gli Emirati Arabi Uniti per 5 - 0: 'Siamo tranquilli, sappiamola gente è in ansia perché manca meno ...Leandro Paredes è uno dei giocatori che hanno maggiormente deluso in casa Juventus in questa prima parte di stagione. Il regista argentino ha giocato poco (sia a causa degli infortuni che dell'esplosi ...La Juventus approfitta della sosta per approfondire alcuni discorsi di mercato: sprint Vicario, la posizione sui riscatti di Paredes e Kean ...