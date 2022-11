(Di giovedì 17 novembre 2022) Per un appuntamento così importante come ladel Santo Padre, che segnerà un significativo capitolo della storia cittadina, Asp partecipa con grande orgoglio alle attività necessarie per ...

ATNews

effettuerà attività straordinarie di pulizia per garantire che il decoro di Asti sia consono a ricevere il Santo Padre e i numerosi fedeli che lo saluteranno. A disposizione della Diocesi ...Potenziare la formazione a Brindisi - continua - è per noi uncerto, anche perché i risultati sono ottimi: la maggior parte degli studenti si laurea nei tempi previsti.' Un appello è stato ... L’impegno di Asp per la visita di Papa Francesco ad Asti Per un appuntamento così importante come la visita del Santo Padre, che segnerà un significativo capitolo della storia cittadina, Asp partecipa con grande orgoglio alle attività necessarie per ...Per un appuntamento così importante come la visita del Santo Padre, che segnerà un significativo capitolo della storia cittadina, Asp partecipa con grande orgoglio alle attività necessarie per garanti ...