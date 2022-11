J-Ax sui momenti peggiori con Fedez | “Cose che non augureresti mai”

Leggi su biccy

(Di giovedì 17 novembre 2022) Una grande amicizia, poi nel 2017 l’enorme successo con Comunisti col Rolex, il sold out allo stadio di San Siro e alla fine pere J-Ax è arrivata la rottura umana e professionale. Per circa tre anni i due rapper non si sono parlati fino a quando la scorsa primavera qualcosa è cambiato.e J-Ax dopo giorni di rumor a fine maggio hanno ufficializzato la loro ‘reunion’ su Instagram: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio“. J-Ax, la rottura cone l’amicizia ritrovata. Il rapper di Ostia Lido ieri sera è stato ospite a Belve e ovviamente Francesca Fagnani gli ha ...