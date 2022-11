Il delitto di via Roboty a Roma | un testimone | ho visto la donna nuda a terra | in un lago di sangue

La vicenda di Benno Neumair Il dupliceavvenne il 4 gennaio 2021 , nella bella casa diCastel Roncolo dove Benno Neumair viveva con i suoi genitori. Secondo la confessione fornita dallo ...... che, a partire dal titolo ("Non fu per i contrasti con Giammanco che Falcone andòdalla ... Borsellino lo gridava pubblicamente - dopo che era stato commesso uncome l'omicidio Lima, che, in ...Due donne cinesi sono state trovate morte in via Augusto Riboty. Marta Castano Torres, colombiana di 65 anni, è stata trovata cadavere in via Durazzo. Le vittime, secondo quanto si appreso, si prostit ...CAMPOBASSO - Novità in arrivo dall'udienza preliminare del delitto di Natale. Come riporta l'Ansa Molise "Il sostituto procuratore ...