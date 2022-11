"Diffamò i poliziotti". Chef Rubio finisce a processo

Piatto indigesto per lo chef Rubio . Il cuoco televisivo è finito a processo per diffamazione a motivo di un vecchio tweet nel quale aveva inveito contro idel caso Aldrovandi. Il 39enne sui social si era infatti sfogato per il posizionamento di alcuni cassonetti nel luogo in cui lo studente ferrarese morì nel 2005 durante un controllo delle ...Piatto indigesto per lo chef Rubio . Il cuoco televisivo è finito a processo per diffamazione a motivo di un vecchio tweet nel quale aveva inveito contro idel caso Aldrovandi. Il 39enne sui social si era infatti sfogato per il posizionamento di alcuni cassonetti nel luogo in cui lo studente ferrarese morì nel 2005 durante un controllo delle ...