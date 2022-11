Berlino aggiornerà la strategia di sicurezza nazionale Il commercio non basta più

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il ministro degli Interni tedesco Nancy Faeser ha affermato che la Germania dovrebbe rivedere la propriadi, concentrandosi su attacchi informatici, infrastrutture critiche e disinformazione. Oltre a, nelle parole del ministro, sviluppare iniziative per “coinvolgere attivamente tutti i cittadini”. A questo proposito è stata istituita, a partire dal 2023, la Giornata della Protezione Civile, per sensibilizzare la popolazione sui temi della. La notizia, di per sé piuttosto in linea con le esigenze dei Paesi del campo atlantico in generale, è particolarmente interessante perché la Germania, intesa come comunità dei cittadini, non affronta nel discorso pubblico questioni diestera dalla sconfitta del nazismo. E in questo senso, l’invasione russa ...