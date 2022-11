ATP Finals 2022 | Rafael Nadal | “Finalmente ho vinto una partita da quando sono padre”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Con il classico colpo di coda del grande campione lo spagnoloha chiuso iled ha salutato Torino vincendo il suo ultimo match alle ATPdi tennis: l’iberico, già eliminato, ha piegato per 7-5 7-5 il norvegese Casper Ruud, già certo del primo posto nel raggruppamento.ha parlato all’ANSA dopo la fine dell’incontro. L’iberico ha analizzato il suo percorso alle: “Certo, noncontento per il torneo, questo è sicuro, ma è sempre positivo finire la stagione con una vittoria contro un giocatore come Casper Ruud. Per me è stata la prima volta a Torino, una città bellissima, e voglio tornare l’anno prossimo“. Lo spagnolo ha incamerato 200 punti validi per il ranking ATP ed haper la prima ...

Rafael Nadal chiude il suo 2022 con una vittoria alle Nitto ATP Finals di Torino, sbarazzandosi del norvegese Casper Ruud con un doppio 7-5.Primo successo per Rafa Nadal: sconfitto Casper Ruud in due set per salutare nel migliore dei modi Torino . Un successo inutile ai fini della qualificazione per il maiorchino che era già stato elimina ...