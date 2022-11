Albania-Italia | Reja | “Messi in difficoltà nel primo tempo | nel secondo meritavamo di più”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il CT dell’, Edy, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita contro l’di Roberto Mancini per 3-1. Queste le sue parole: “Ci hanno messo innel, poi nella ripresa abbiamo creato di più ealmeno un gol in più. Il terzo gol ci ha un po’ demoralizzato ma abbiamo creato 4-5 occasioni, nella prestazione è stata buona. Nelabbiamo subito troppo e per questo ho cambiato atteggiamento, stavamo giocando in parità numerica. Se loro creavano tutte le occasioni create da noi facevano 5-6 gol, noi siamo mancati un po’ nella rifinitura e nella conclusione ma la prestazione è stata quella corretta”. SportFace.

La gioia di Vincenzo Grifo , 29 anni, così orgoglioso di indossare la maglia dei campioni d'Europa, è l'immagine più bella della corroborante serata azzurra in, coronata dalle rassicuranti informazioni sulla salute di Tonali, dopo la forte preoccupazione vissuta sul campo. E molte sono le altre buone notizie in arrivo da Tirana: la seconda doppietta ...L'ha battuto l'per 3 - 1 in una partita amichevole giocata a Tirana. Gli azzurri hanno ribaltato lo svantaggio iniziale con i gol di Di Lorenzo e la doppietta di Grifo. LE PAGELLE DELL''...Il compagno di squadra Vincenzo Grifo (secondo da destra) festeggia. ©Ansa/Debra MaltonL'Italia non parteciperà al Mondiale in Qatar, ma mercoledì sera ...Edy Reja, ct dell'Albania, è intervenuto a Rai Sport dopo la sconfitta nell'amichevole con l'Italia: "La prestazione c'è stata, in particolare modo il secondo tempo. Nel primo hanno pressato alti, ...