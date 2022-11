LA NAZIONE

Una preziosa testimonianza per i più giovani, a trent'anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio. Previsto anche un flashmob degli studenti dell'istituto Russell ......Ancora una volta vogliamo sottolineare quanto sia essenziale fare rete perché davvero nessuno... Prato via delle Pleiadi, Quarrata, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val Pesa,(... A Scandicci i resti dell'auto della scorta di Falcone, per ricordare le vittime di mafia Una preziosa testimonianza per i più giovani, a trent'anni dalle stragi di Capaci e via d'Amelio. Previsto anche un flashmob degli studenti dell'istituto Russell Newton ...Si potrà vedere la teca dove sono contenuti i resti dell’auto, in piazza della Resistenza. L’evento, dal nome Scandicci contro tutte le mafie-Dalla parte della legalità- 1992-2022, 30 anni dagli ...