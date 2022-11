(Di mercoledì 16 novembre 2022)McMahon è stata la bandiera della WWE per decadi. I vari scandali lo hanno allontanato sempre di piu’ dal business che lui stesso ha creato fino a ritirarsi del tutto. Ora che è “in pensione”, si avanzavano in ogni caso alcuni rumors sul fatto che fosse ad ogni modo lui “a muovere le fila” della federazione comandando a distanza. Queste voci sono state prontamente smentite dal giornalista Sean Sapp. Le sue parole “Posso dire con certezza che tutti idella WWE non parlano con lui da mesi, sono statele”.

Zona Wrestling

...per la prima volta in carriera ilChampionship nel main event della seconda notte di WrestleMania 36 contro Brock Lesnar. Lo show si tenne ad aprile del 2020, in piena pandemia, a porteal ...... un vero e proprio record per uno show all'infuori dellae WCW, che non si vedeva dagli anni '... costringendo le Compagnie a realizzare show a porte, la Ring of Honor iniziava a vacillare e ... WWE: Chiuse tutte le comunicazioni fra Vince e gli “ex” dipendenti A chiudere il "Title Tuesday" di NXT è stato il main event tra Mandy Rose e Alba Fyre, un last woman standing match scelto come rematch dopo il match nella casa infestata di Halloween Havoc. Alba Fyre ...Puntata di match titolati quella di stanotte di NXT, ad aprire lo show è stato Bron Breakker che ha difeso il titolo contro Von Wagner, mentre a chiudere nel main event è stata la campionessa Mandy Ro ...