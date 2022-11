Traffico Roma del 16-11-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Luceverdemetro Mattia l’ascolto sul grande raccordo anulare in carreggiata interna code tra l’ospedale Sant’Andrea Salaria e tra Casilina e Appia in carreggiata esterna e rallentamenti tra Pontina Tuscolana nel settore diin ordine via Flaminia auto in fila tra Corso di Francia e Grottarossa Verso il raccordo anularerallentato sulla tangenziale Tra le a bivio per la 24 e via delle Valli direzione stadio tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni coda su via del Foro Italico tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni orientata via Aurelia Antica via di Boccea e Viale dei Colli Portuensi il viadotto della Magliana coda perin via Cristoforo Colombo in uscita dalla città tra il raccordo anulare e via di Malafede E comunque per i dettagli di queste di altre notizie ...