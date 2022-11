“Sei un cane | stai zitto” GF Vip | volano scintille nella casa | “Ancora tutta ‘colpa’ di Antonella” VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Parole pesanti tra Luciano Punzo e AntoFiordelisi al GF Vip. Lei, che doveva fare lo sciopero del silenzio, non è durata neanche qualche ora. Alla fine, come sempre sta accadendo in questa edizione del reality, ha fatto perdere la pazienza a qualcuno. Questa volta è toccato proprio a Punzo che di certo non gliele ha mandate a dire. Poco prima la Fiordelisi aveva mandato fuori di testa anche Alberto De Pisis. Tutto è iniziato dopo una rivelazione di Antoad Antonino e Oriana: “Ragazzi a lui ieri è scappata una cosa, parlava di una compagna fuori”. Ha raccontato Anto: “Quindi vuol dire che stainsieme a lei. A me aveva detto che l’aveva lasciata un mese fa, ma ieri ha detto un’altra cosa. Mi ha detto ‘ io e la mia compagna puliamo sempre in questo modo a’. E io ho detto ‘ma ...