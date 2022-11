Per Amazon il Black Friday 2022 è già iniziato

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) con i dispositivi più noti dell’azienda super scontati, da Echo di quarta generazione ai nuovi Fire TV Stick HD, 4K e 4K Max. Ricorda che le offertevanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acqistarlo. Come sapere se suun prodotto è davvero scontatoVedi suPer ilEcho (4ª generazione) – Audio di alta qualità – Antracite + Philips Hue Lampadina Connessa (E27), compatibile con Alexa Prezzo scontato del 50%: 49,99e invece di 99,99€ Acquista suEcho Show 5 (2ª generazione, modello 2021) Schermo intelligente con Alexa e ...