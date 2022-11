Il Fatto Quotidiano

Così leggo, ad esempio, diaio agli studenti che scelgono specialità difficili. Delle considerazioni "sulla base della mia esperienza personale", di riflessioni sulla medicina ......e sanitari sospesi, minacciati di radiazione dagli Ordini per aver detto la verità sui vaccini, scienziati e clinici di fama, persinoNobel insultati, diffamati, silenziati perché ... No ai premi ai medici e no al test d’ingresso: al ministro dirò che la sanità deve essere difesa Sgomento hanno suscitato alcune affermazioni sul “comportamento” (in realtà attività clinico-diagnostica) dei medici incaricati di ispezionare ... i fringe benefit esentasse fino a 3.000 euro, i premi ...Ultima tappa del tour gastronomico dedicato ai viaggi e alla cucina che ispirano con la sfida di grandi chef. A competere tra loro chef Senio Venturi e chef Riccardo Agostini. Chef resident della fina ...