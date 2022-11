I missili caduti in Polonia sarebbero partiti dall’Ucraina | cosa farà adesso la Nato

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ha destato non poca preoccupazione la notizia dei due“di fabbricazione russa” che ieri sera hanno colpito il piccolo villaggio polacco di Przewodow, al confine con l’Ucraina, uccidendo due contadini del luogo. Il ministero dell’Interno di Mosca, rispondendo alle accuse che imputavano il lancio ai russi, aveva subito smentito la circostanza, affermando che non ci fosse stato da parte loro nessun tipo di attaccostico vicino alla frontiera ucraino-polacca e che quella fosse una “deliberata provocazione” mirata a innescare un’escalation. Secondo l’analista militare Mark Cancian, intervistato ieri dalla Bbc, analizzando il cratere dell’esplosione, i detriticompatibili con i resti di proiettili sparati con il sistemastico russo S-300, che però è in dotazione pure delle forze ucraine come ...

... al dato in arrivo oggi sull'inflazione in Italia e Gran Bretagna oppure al rischio geopolitico salito improvvisamente martedì sera in seguito ai duerussiin territorio polacco Da ...'Pronti a difendere l'alleato'. Gli Stati Uniti scelgono la via della prudenza: prima dobbiamo verificare cosa è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dalla serata di ieri, il timore che il conflitto tra Russia e Ucraina possa coinvolgere l’intera Europa è diventata una paura concreta. A far compiere un drammatico salto di qualità alla gravità della ...