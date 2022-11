Dramma in A4 | camionista 48enne trovato morto in un parcheggio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – È statogià privo di vita nel suo camion parcheggiato all’interno dell’area di servizio di Brembo Nord, lungo l’autostrada A4 tra Bergamo e Brescia, undi 48 anni, originario di Buccino. L’uomo, sposato e padre di famiglia, dipendente di una società di autotrasporti di Buccino, era in transito a Brescia per lavoro. A fare l’amara scoperta, un altro autotrasportatore che, giunto neldell’area di servizio avrebbe notato ilaccasciato sul volante. Alla vista del collega che non avrebbe risposto ad alcun sollecito, l’autotrasportatore ha allertato i soccorritori e la Polizia Stradale. All’arrivo dei medici però, ilera già privo di vita e i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso che, ...

