Apple TV 4K 2022 | presenta il chip A15 Bionic con CPU a 5 core

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Aa nuova e bellissimaTV 4K () del colosso di Cupertino,ta all’inizio dello scorso mese di ottobre e messa in commercio solo da pochi giorni a questa parte, includerà l’ultimo set-top box integrante ilA15 con una CPU a 5, invece che a 6come i SoC per gli smartphone. Malgrado sia dotata di una CPU condisabilitato, è stato riscontrato che la nuovaTV sia in grado di offrire circa il 40% in più delle performance in maniera anche più veloce di una Xbox One e rallenta meno rispetto alla precedenteTV con a bordo ilA12. Inoltre, sebbene non fosse ancora stato confermato, il rapporto sospetta ...